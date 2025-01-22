هالة صدقي ترقص مع نجم شهير.. فيديو من كواليس Joy Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو من كواليس حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أُقيم مساء السبت الماضي في 18 كانون الثاني (يناير) الجاري بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وظهرت هالة في الفيديو بوصلة رقص مع المطرب وائل جسار والمخرجة بتول عرفة، على أنغام أغنية تامر حسني “هرمون السعادة” التي قدّمها خلال الحفل.

وكتبت هالة معلّقةً على الفيديو: “جوه حفلة joy awards في حفلة تانية، ومن خلف الكواليس بتول عرفة ووائل جسار”.

يُذكر أن هالة صدقي شاركت في العرض المسرحي “حاوريني يا كيكي” للمخرجة بتول عرفة، والذي قُدّم على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات “موسم الرياض” بالسعودية وحقق نجاحاً كبيراً.

مسرحية “حاوريني يا كيكي” من بطولة النجمات: دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف، والنجوم: دياب وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادي، وهي من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لأيمن التركي ومن إخراج بتول عرفة.