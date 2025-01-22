شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة وطارق الشيخ ومدحت صالح وأكرم حسنى نجوم تترات مسلسلات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى عدد من المطربين من تسجيل أغانى تترات مسلسلات رمضان 2025 التى يتواصل تصويرها على قدم وساق من أجل تصوير أكبر كم من المشاهد قبل انطلاق العرض خلال الشهر الكريم، وبدأ صناع الدراما فى تجيهز أغانى التترات وكذلك الأغانى الدعائية تميهداً لإطلاقها بالتزامن مع عمليات الدعاية لهذه الأعمال، وخلال التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” نجوم تترات رمضان التى تم الانتهاء من تسجيلها.

أحمد شيبة

انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل تتر مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضى، والأغنية من كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالى بين أحمد شيبة وأحمد العوضى، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" فى رمضان الماضى.

رحمة محسن

تقدم المطربة الشعبية رحمة محسن عددا من الأغانى خلال أحداث مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، الذى تدور أحداثه فى إطار صعيدي مع وجود خط درامى شعبى.





طارق الشيخ

انتهى نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ من تسجيل تتر مسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وماستر محمد جودة، كما يقدم طارق 8 رباعيات ضمن أحداث المسلسل.

مدحت صالح

يغنى الفنان مدحت صالح أغنية تتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة النجم محمد هنيدى، الذى يقدم خلال أحداثه شخصية محامى، ويشارك بجانب هنيدى فى بطولة العمل، صبرى فواز، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، نهى صالح، سماء إبراهيم، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج.

أكرم حسنى

يقدم أكرم حسني ديو غنائي مع فرقة شارموفرز خلال أحداث مسلسل الكابتن، عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني، ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، إنتاج كريم أبو ذكري.