شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف مهاب طارق يشارك فى رمضان 2025 بمسلسلى ولاد الشمس وناقص ضلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المؤلف مهاب طارق خلال ماراثون رمضان المقبل 2025 بعملين، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار الموسمين الماضيين، حيث يقوم بكتابة مسلسل "ناقص ضلع"، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل، وسط كشف العديد من الصدمات والمفاجآت.

ناقص ضلع

ويقوم ببطولة مسلسل ناقص ضلع نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

ولاد الشمس

أما العمل الثاني هو مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، إسماعيل فرغلي، مريم الجندي، عايدة فهمي، معتز هشام، وغيرهم، من إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، وتدور أحداثه حول شابين تربوا في دار أيتام، وكيف يدخلان في صراعات مع صاحب الدار، مع اختلاف شخصياتهما وطرق تفكيرهما.

أعمال مهاب طارق

يذكر أن مهاب طارق شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال كتابته لمسلسل "لحظة غضب"، الذي عرض وقتها حصريا على منصة watch it الإلكترونية، من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، وقام بإخراجه عبد العزيز النجار، كما شارك خلال ماراثون رمضان 2023 في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، من خلال كتابة الحوار والسيناريو، إلى جانب تقديمه في يناير الماضي مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي، وغادة عادل.