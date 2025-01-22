شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض جودر 2.. شهرزاد تنجو من السياف فى الحلقة الثانية من الجزء الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار بفارغ الصبر، عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة الثانية من الجزء الأول، نجحت شهرزاد فى أن تنجو بعمرها لثانى ليلة ولا يقطع السياف رقبتها، وقال السياف – أحمد فتحى لشهريار – ياسر جلال: "دى تانى ليلة الديك يصيح فيها وأنا مانفذش حكم الإعدام" ليطلب منه شهريار الانصراف من أجل أن تستكمل شهرزاد حكاية جودر المصرى.

وخلال الحلقة نجحت شاهى ملكة الشمعيين - نور بخطف الطفل جودر وذهبت به إلى المملكة في سعادة غرامة لأنها استطاعت خطفة وظلت فاطمة – آيتن عامر في قلق وبكاء على نجلها وفجأة وجدت الحمامة أمام المنزل وسمعت صراخ يأتي من داخل الغرفة لتجد جودر يبكى على السرير و في أذنه حلق ذهب لتستغرب وظلت تحضن فيه في خوف.

كما استأجرت شاهى – نور مكانا في حارة سعد السعود حتى تكون قريبة من الطفل جودر وشاهى هي ملكة الشمعيين وهم الأخوات الأربعة وفرحوا بولادة جودر المصرى، لأن بعد ولادته سوف يستطيعون فك الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل ويستطعون الوصول للكنوز الأربعة حسبما قال لهما والدهم شمعة حول الموضوع، والانتصار على الملك الغطريف وأعوانه.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.