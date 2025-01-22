شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من صفحة بيضا.. نور محمود يتفق مع المافيا لسرقة أبحاث حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صفحة بيضا، بطولة النجمة حنان مطاوع، العديد من الأحداث، حيث تواصل "منتصر" نور محمود، طليق "ضي" حنان مطاوع، مع أحد أفراد المافيا، واتضح من خلال المكالمة أن منتصر له يد في محاولة قتل ضي، ولكنهم طلبوه منه الأبحاث التي كانت تعمل عليها ضي في العلاج الجديد، وعندما حاول الرفض أرسلوا له صورة ابنته كنوع من أنواع التهديد حتى يمتثل لكلامهم.

وكانت قناة ON طرحت البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عملا دراميًا مختلفًا عما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.