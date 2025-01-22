شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من صفحة بيضا.. حنان مطاوع تكشف لصديقتها سر المؤامرة على قتلها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل صفحة بيضا، بطولة حنان مطاوع، الكثير من الأحداث، حيث كشفت ضي "حنان مطاوع" لصديقتها سماح "مها نصار" أنها هي من كانت مقصودة بالموت، وذلك بسبب الأبحاث التي تقوم بها من أجل علاج ابنتها من المرض الذي أصيبت به في عينيها، وكشفت أن هناك مافيا في لندن هي من حاولت قتلها، لذا لا بد من إخفاء أنها ما زالت على قيد الحياة حتى لا يقتلوها.

وكانت طرحت قناة ON عن البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عملا دراميًا مختلفًا عما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



حنان مطاوع