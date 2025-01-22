إيقاف فيلم أمير كرارة وهنا الزاهد الشاطر.. ما علاقة دنيا سمير غانم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:25 صباحاً - انتهى الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد من تصوير أكثر من نصف أحداث فيلمهما الجديد "الشاطر" الذي يجمعهما للمرة الأولى، وعلمت "الخليج 365" أن القائمين على الفيلم قرروا إيقاف التصوير لمدة 3 أشهر بسبب انشغال المخرج أحمد الجندي بتصوير مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

تصوير المشاهد المتبقية من "الشاطر" في اليونان

ووضع المخرج أحمد الجندي خطة لاستكمال تصوير فيلم "الشاطر" بعد عيد الفطر المقبل مباشرة، حيث يتبقى 10 أيام تصوير فقط على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، وسيتم تصويرها في أوروبا وتحديداً بدولة اليونان، وبعدها يعمل الجندي على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.

يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن الكوميدي للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير "البعبع" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وشاركته البطولة الفنانة ياسمين صبري.



يمكنكِ قراءة.. ‏7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة‏

أحمد الجندي يبدأ تصوير "عايشة الدور"

ويبدأ المخرج أحمد الجندي تصوير أول مشاهد مسلسل "عايشة الدور" المكوّن من 15 حلقة، خلال الأيام الجارية، بعدما تأخر انطلاقه بسبب عرض دنيا والجندي مسرحية "مكسرة الدنيا" في موسم الرياض، والمسلسل يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كلٌ من: محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، وماجد القلعي، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف.

https://www.instagram.com/p/DEs2VOCTzhZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEs2VOCTzhZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEs2VOCTzhZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اقرئي أيضاً... الأكثر نشاطاً في 2024.. هل تفوز هنا الزاهد بجائزة أفضل ممثلة في 2025 joy awards؟

آخر أعمال هنا الزاهد وأمير كراراة

هنا الزاهد متواجدة بقوة على الساحة في الوقت الحالي، حيث يعرض لها مسلسل "إقامة جبرية"، ويشارك في بطولته صابرين ومحمد الشرنوبي، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بمشاركة هشام ماجد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، في موسم عيد الفطر السينمائي 2025.

وقدم أمير كرارة في آخر أعماله، مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».