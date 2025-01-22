شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصاله عن رنا سماحة.. سامر أبو طالب يستعد لطرح أغنية ما نسيتش حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والملحن سامر أبو طالب لطرح كليب جديد بعنوان "ما نسيتش حاجة"، من كلمات هاني رجب وألحان وتوزيع محمد هارون، ومن إخراج جميل جميل المغازى، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

ويعود سامر أبو طالب لتقديم أغانى جديدة بصوته بعدما طرح آخر أغانيه بعنوان "الجو حلو" على طريقة الفيديو كليب فى مايو من عام 2022، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وتم تصويرها فى دبى وجسد الكليب أجواء الأغنية التى اعتمدت كلماتها على التفاؤل.

وتعد أغنية "ما نسيتش حاجة" أول أعمال سامر أبو طالب بعد انفصاله رسمياً من المطربة المطربة رنا سماحة، التى أعلنت الخبر خلال منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة تم الانفصال رسميًا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق في حياته القادمة رافضة الخوض فى تفاصيل الموضوع".

وكان آخر أعمال سامر أبو طالب كملحن أغنية "ندمانة" التى غنتها الفنانة ميس حمدان وطرحتها على طريقة الفيديو كليب فى شهر ديسمبر الماضى، والأغنية من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أحمد عادل، تسجيل ميكس ماستر ماهر صلاح، كيبورد محمود شاهى، جيتارات مصطفى إصلان، ناى محمد عاطف وإخراج الكليب أحمد جريزمان.