شكرا لقرائتكم خبر عن صور تجمع أروى جودة مع زوجها قبل عقد القران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة أروى جودة مع خطيبها الإيطالى لأول مرة فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في العام الماضى، حيث شارك الثنائي بإطلالات على السجادة الحمراء خطفت الأنظار، وعبّرحينها خطيبها الإيطالي الفرنسي عن مشاعره تجاهها قائلًا إنه يشعر بأنه محظوظ لوجودها في حياته، مشيدًا بشخصيتها، وننشر عدة صور جمعت بينهما قبل الاحتفال يعقد قرانهما منذ قليل.



أروى جودة



أروى جودة



أروى جودة وزوجها

واحتفلت النجمة أروى جودة بعقد قرانها على زوجها الإيطالى، ونشرت صوراً لها من بعد عقد الزواج عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وظهرت فيها على كوبرى قصر النيل فى مراسم زفاف بسيطة وملفتة للغاية، وكتبت: "اتصورت قدام أسد كوبرى قصر النيل".

وسبق وشاركت صوراً لها من لحظة عقد القران وكتبت: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

وكان آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها صاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائرى "196 متر"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتقط الثنائى عددا من الصور التذكارية.

فيلم "196 متر" هو فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التي حدثت منذ عقود قليلة، ويتعمق الفيلم في السرد الجذاب لاختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يثير زوبعة من التوتر والشك داخل المدينة.