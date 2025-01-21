أبرز 10 أفلام عرضتها السينما المصرية عام 2024 باختيار النقاد.. أحدهم سعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:58 مساءً - أعلنت جمعية نقاد السينما المصرية عن قائمة الأفلام المرشحة لجوائزها السنوية للأفضل في العام المنقضي 2024، حيث تمنح الجمعية منذ تأسيسها عام 1972 جائزة سنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال العام وفي هذه النسخة تم استحداث جائزة جديدة تحت مسمى أحسن فيلم عربي عُرض في مصر خلال عام 2024.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم هذه الأفلام المرشحة لجائزة اختيار النقاد لأحسن فيلم في 2024 والتي جاءت كالتالي:

الأفلام المرشحة لأفضل فيلم مصري

فيلم"رحلة 404"

فيلم «رحلة 404» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.



وتدور قصة فيلم «رحلة 404» حول شخصية سيدة تدعى غادة سعيد، تعمل مندوب تسويق عقاري، وتحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تماماً، وتستعدُّ للسفرِ إلى مكة المكرَّمة من أجل أداءِ فريضةِ الحجِّ، ، لكنها تصطدم بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها، وتتعرض والدتها لحادث ضخم وتحتاج لمبلغ مالي ضخم لإجراء عدة عمليات جراحية، وفي المقابل تذهب غادة لماضيها الملوث، وتفتح دفاترها القديمة بحثاً عن توفير تلك الأموال، وتتعرض لضغوط صعبة، وفي النهاية تنجح في توفير المبلغ والسفر للحج.



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"رفعت عيني للسما"

يأتي ترشيح فيلم "رفعت عيني للسما" بعد حصوله على جولة عرض بعدد من المهرجانات العالمية، وحصوله على جائزة بـ مهرجان كان السينمائي الدولي. وعلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي 2024.

وتدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللواتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتاً مسموعاً لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.



والعمل من إخراج أيمن الأمير وندى رياض، والتي قامت بتأليف قصته أيضاً، وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، يوستينا سمير مؤسسة الفريق.

فيلم"الهوى سلطان"

شهدت السنوات الأخيرة تقديم أكثر من فيلم سينمائي يعتمد على الرومانسية ولاقت رواجاً ولكنها لم تكن بنفس ما يحققه "الهوى سلطان" من ناحية شباك التذاكر أو الآراء النقدية.

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

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وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.

فيلم "هوليوود جيت"

يأخذنا هذا الفيلم إلى ما وراء كواليس أحداث استثنائية ليقدم لنا وجهة نظر نادرة ومختلفة، في إطار وثائقي، حيث يدور العمل عندما تنجح قوات عسكرية في احتلال مجمع هوليوود جيت بأفغانستان، ويأتي من إخراج إبراهيم نشأت.

الأفلام المرشحة لجائزة أحسن فيلم عربي عُرض في مصر خلال 2024

فيلم "بنات ألفة"



وبحثاً عن المسكوت عنه في القصة، مزجت كوثر بن هنية بين الفيلم الوثائقي وبين القصة المتخيلة، لتظهر السيدة ألفة، وبنفس الوقت تظهر الفنانة هند صبري بشخصيتها، ليبدو شريط السينما وكأن فيلماً صنع كواليس الفيلم الأصلي، وما بينهما مشاهد تكشف حقيقة اللغز الذي حير الجميع وقت حدوث الواقعة، وهو كيف تجتمع كل هذه التناقضات في أسرة واحدة بنفس الوقت؟ View this post on Instagram A post shared by Red Sea Film Foundation (@redseafilm)

الفيلم من إخراج وتأليف كوثر بن هنية، وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتجسد النجمة هند صبري شخصية "ألفة" ضمن أحداثه، يشاركها كل من نور القروي وإشراق مطر في دوري «رحمة» و«غفران»، كما يشارك أبطال الواقعة الحقيقية في الفيلم ألفة الحمروني وابنتيها آية وتيسير الشيخاوي. فيلم "بنات ألفة" هو عمل وثائقي روائي، يسلط الضوء على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 بما تحمله من صراعات وتقلبات؛ حيث تنطلق الأحداث من قصة حقيقية لسيدة أربعينية ألفة الحمراوي وهي أم لـ 4 فتيات، انضمت ابنتاها المراهقتان إلى صفوف جماعات متطرفة في ليبيا، وقامت كوثر بن هنية بتوثيق الواقع في العام نفسه عبر فيلم وثائقي تم تصويره مع الأم وابنتيها الصغيرتين في منزلهم.وبحثاً عن المسكوت عنه في القصة، مزجت كوثر بن هنية بين الفيلم الوثائقي وبين القصة المتخيلة، لتظهر السيدة ألفة، وبنفس الوقت تظهر الفنانة هند صبري بشخصيتها، ليبدو شريط السينما وكأن فيلماً صنع كواليس الفيلم الأصلي، وما بينهما مشاهد تكشف حقيقة اللغز الذي حير الجميع وقت حدوث الواقعة، وهو كيف تجتمع كل هذه التناقضات في أسرة واحدة بنفس الوقت؟الفيلم من إخراج وتأليف كوثر بن هنية، وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتجسد النجمة هند صبري شخصية "ألفة" ضمن أحداثه، يشاركها كل من نور القروي وإشراق مطر في دوري «رحمة» و«غفران»، كما يشارك أبطال الواقعة الحقيقية في الفيلم ألفة الحمروني وابنتيها آية وتيسير الشيخاوي.

فيلم"مندوب الليل"

View this post on Instagram A post shared by Ali Kalthami علي الكلثمي (@kalthami) يأتي فيلم "مندوب الليل" من تأليف وإخراج علي الكلثمي، وتدور أحداث الفيلم من خلال مزيج من الدراما والتشويق حول شخصية الشاب "فهد القضعاني" في الثلاثينيات من عمره والأعزب المضطرب والذي يتوه كل ليلة وحيداً مهموماً بشوارع الرياض، وبين فقدان العاطفة والخوف من ضياع وظيفته وتوصيل الطلبات تأتي كل تلك الأسباب لتدفعه للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه أي شيء.

فيلم "باي باي طبريا"

يصور فيلم المخرجة لينا سوالم رحلة البطلة هيام عباس، التي غادرت قريتها لتحقيق حلمها في التمثيل، تاركة والدتها وجدتها وأخواتها السبع. بعد مرور ثلاثين سنة، تصور ابنتها لينا عودتها إلى أماكن اختفت بين الذكريات المتناثرة لأربعة أجيال من نساء فلسطينيات مفعمات بالجرأة.

الفيلم إنتاج مشترك لكلٍ من فلسطين، فرنسا، بلجيكا، قطر.

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فيلم "The Substance"

جاءت أحداث الفيلم في إطار من الرعب، والتي تبدأ حينما تتناول إحدى المشاهير عقاراً من السوق السوداء والذي يحتوي على مادة تعمل على مضاعفة الخلايا وتخلق مؤقتاً نسخة أصغر وأفضل منها.

وجاء الفيلم من بطولة ديمي مور، مارغريت كوالي، دينيس كويد، هوجو ديجو ومن تأليف وإخراج كورالي فارجايت.

فيلم "Here"

في إطار من الدراما، يروي فيلم "Here" قصة سكان منزل واحد على مدار أعوام متعاقبة، ويجسد هانكس ورايت الشخصيات من مراحل المراهقة وحتى عمر الثمانين، ويسافر عبر مختلف الأجيال، ويلقي نظرة على الطبيعة الإنسانية والعلاقات التي تربط أفراد العائلة ببعضهم البعض. يأتي الفيلم من بطولة كل من توم هانكس، روبين رايت، كيلي رايلي، ميشيل دوكري، بول بيتاني وأوفيليا لوفبوند من ﺇﺧﺮاﺝ روبرت زيميكس

فيلم "Wicked"

فيلم "Wicked"من بطولة أريانا غراندي، سينثيا إيريفو، جوناثان بيلي ومأخوذ عن مسرحية للكاتب جيرجوري ماجيري ومن إخراج جون إم تشو.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إلفابا" والتي تُعاني بسبب لون بشرتها الأخضر والغريب، وعلى جانب آخر تعيش "جليندا" حياة مختلفة مليئة بالطموح والتهور على أمل تحقيق أحلامها.

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