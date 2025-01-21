في اللحظات الأخيرة.. ميرفت أمين تدخل ماراثون دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:58 مساءً - تواصل الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها في مسلسل "جوما" حيث تُقارب على الانتهاء من التصوير، بعد شهور من التحضير، وتخللها أسابيع من التوقف المفاجئ لأسبابٍ إنتاجية.

ميرفت أمين تقارب على الانتهاء من تصوير مشاهدها

وعلمت "الخليج 365" أنّ الشركة المنتجة لمسلسل "جوما"، قررت إطلاقه في شهر مارس المُقبل، ليلحق بخريطة مسلسلات رمضان 2025 في اللحظات الأخيرة، وبذلك تنافس الفنانة ميرفت أمين في الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي.

وتُقارب ميرفت أمين على الانتهاء من تصوير "جوما" بشكلٍ كامل، حيث يتبقى لها 12 يوماً فقط، ليدخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج، ليكون جاهزاً للعرض في رمضان المقبل، حيث إنه مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل "جوما"

ويشارك في بطولة مسلسل "جوما"، بجانب ميرفت أمين، كلّ من: ريم البارودي، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، سميرة صدقي، فراس سعيد وآخرين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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العمل ينتمي إلى الدراما النفسية

ينتمي مسلسل "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات، حيث تظهر ميرفت أمين بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي -التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياته.

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يُذكر أن الفنانة ميرفت أمين قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "مليحة"، بطولة: دياب، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري وغيرهم. وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.



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