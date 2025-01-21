قبل عرضه.. تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل رنا رئيس الجديد روح جدو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:58 مساءً - تترقب الفنانة رنا رئيس، انطلاق مسلسلها الجديد "روح جدو"، اعتباراً من غد الأربعاء 22 يناير، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث يُعد هذا العمل هو ثاني تجاربها في البطولة المطلقة، بعد مسلسل "إنترفيو".

طبيبة تجميل فاشلة

وعلمت "الخليج 365" أنّ رنا رئيس، تظهر خلال الأحداث في دور طبيبة تجميل، وتواجه أزمة كبيرة تُغير حياتها رأساً على عقب، بالتزامن مع إجرائها عملية تجميل للشخصية التي يُجسدها الفنان إدوارد، إلا أن تلك العملية تُحقق نتائج غير مرضية وتفشل بالنهاية، لتُطالب بتعويض مادي كبير، بعض التشوهات التي نتجت عن عملية التجميل.

رنا رئيس تلجأ لحيلة غريبة

وتلجأ رنا رئيس، خلال الأحداث، إلى حيلة غريبة، بشأن توفير مبلغ التعويض وسداد ديونها، حيث ستضطر إلى بيع القصر المملوك لعائلتها، وخلال ذلك ستفشل في العثور على الأوراق الخاصة بالقصر، حتى تُقرر إحضار روح جدها، وهي الشخصية التي يُجسدها الفنان رشدي الشامي، إلا أنها ستُفاجئ بظهور أرواح أفراد من عائلتها عن طريق الخطأ، مثل انتصار، سامي مغاوري وكذلك إسماعيل فرغلي الذي سيظهر في دور والدها.

مسلسل "روح جدو"

مسلسل "روح جدو" مكوّن من 8 حلقات فقط، وهو من تأليف حسام كمال، وإخراج أسامة عرابي، وبطولة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، سامي مغاوري، انتصار، رشدي الشامي، إدوارد، حجاج عبد العظيم، سلوى عثمان وآخرين.

يمكنك قراءة.. الغموض يسيطر على برومو مسلسل حنان مطاوع الجديد حياة أو موت.. رمضان 2025

تفاصيل أول بطولة مطلقة لـ رنا رئيس

كانت الفنانة رنا رئيس، قد عُرض لها في سبتمبر الماضي، مسلسل "إنترفيو" الذي يُعد أول بطولة مطلقة لها في الدراما، وشاركها البطولة خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، مونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور قصة مسلسل "إنترفيو" حول فتاة تدعى نادين، تعمل محللة بيانات، وتظهر بـ3 شخصيات، ولديها ذكاء كبير، وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية، وتذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأساً على عقب، ومن هنا تتوالى الأحداث.

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».