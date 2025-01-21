فيلم المستريحة لـ ليلى علوي وبيومي فؤاد مهدد بالرفع من السينمات المصرية.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:58 مساءً - يواصل فيلم "المستريحة" بطولة الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، هبوطه في شباك التذاكر المصري، في ظل تراجع إقبال الجمهور عليه، حيث يُحقق أرقاماً ضعيفة مقارنة بالأفلام المنافسة له.

بيع 14 تذكرة في يوم واحد

وحقق فيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد، خلال أمس الثلاثاء، ألفي جنيه فقط، مقابل مبيعات بلغت 14 تذكرة مباعة، ليحتل المركز الأخير في شباك التذاكر، مما يجعله مُهدداً بالرفع من دور السينما بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، حال مواصلة الهبوط، خاصة أن إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع، نحو 1.3 مليون جنيه.

فيلم "المستريحة" من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمودالليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، وتجدد ليلى علوي في الفيلم التعاون مع الفنان بيومي فؤاد للمرة الرابعة، بعد ثلاثية "ماما حامل"، "شوجر دادي" و"جوازة توكسيك".

وتدور قصة الفيلم حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

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تعاون ليلى علوي وبيومي فؤاد في "مشيرة الخطيرة"

وتعاونت ليلى علوي مع بيومي فؤاد، في مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي سبق وعُرضت في النسخة الحالية من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من يوم 18 وحتى 22 ديسمبر الماضي، على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي، وشارك في البطولة سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام نشأت وآخرين.

وجسدت ليلى علوي، خلال أحداث المسرحية، دور "مشيرة" لصة آثار محترفة، والتي ستخطط بعد خروجها من السجن، لاستعادة تمثال فرعوني، كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تُفاجئ بأنّ الأرض أقيمت عليها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها مُعلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟.

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