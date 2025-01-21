شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة ومحمد الغيطى وحمدى الوزير فى أمسية تكريم بشير الديك والان مع تفاصيل الخبر

حرص السيناريست أيمن سلامة والإعلامى محمد الغيطى والفنان حمدى الوزير على حضور أمسية "لمسة وفاء" لتكريم الكاتب الكبير الراحل بشير الديك، والذى أقامها اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى وجمعية مؤلفى الدراما برئاسة السيناريست أيمن سلامة ونقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة.

ومن جانبه قال الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد على: حاولت مراراً أتذكر متى عرفت بشير الديك، وأين ولكن لم أستطع التذكر كما لو أننا خلقنا ونحن نعرف بعضها البعض، بشير الديك كان دائما جانبى، سواء فى نصيحة أو تحديد مسار، كان دائما فى كل الأمور أول من يكون جانبى، سألنى ذات مرة ماذا تفعل هذه الايام فأفصحت أننى أكتب فى مسلسل ثلاثون حلقة والوقت ضيق، فاقترح على أن نذهب إلى الإسكندرية سويا وبالفعل ذهبنا لمدة خمسة عشر يوما وأنجزنا العمل.

بدأ بشير الديك مسيرته الفنية فى السبعينيات، حيث تعاون مع كبار المخرجين والنجوم مثل عاطف الطيب، أحمد زكي، ونور الشريف، تميز أسلوبه في كتابة السيناريو بالجمع بين العمق الاجتماعي والسياسي والبساطة في السرد، ما جعل أعماله قريبة من الجمهور ومؤثرة في الوقت نفسه، ركزت أعماله على قضايا الإنسان البسيط، مع تسليط الضوء على معاناته اليومية وآماله، ليصبح من أبرز الأصوات التي جسدت واقع المجتمع المصري.

كمخرج قدّم بشير الديك فيلمين فقط خلال مسيرته هما "الطوفان" بطولة محمود عبد العزيز و"سكة سفر" بطولة نور الشريف، وعلى الرغم من قلة تجاربه الإخراجية، إلا أنه نجح فى تقديم رؤية سينمائية تحمل بصمته المميزة، وبعد فترة غياب طويلة عن الساحة السينمائية، عاد من خلال فيلم "الكبار" عام 2010، الذي أخرجه محمد جمال العدل.

تُعد أعمال بشير الديك مرآة صادقة لواقع المجتمع المصري، حيث تناول القضايا التي طالما هُمشت في السينما السائدة، لم يكن مجرد كاتب سيناريو أو مخرج عادي، بل كان فنانًا منحازًا للإنسان البسيط، مسلطًا الضوء على معاناته وداعمًا لقضاياه.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها بشير الديك، والتي تُعد تجسيدًا قويًا للواقعية الإنسانية، أفلام "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة" كما كتب أيضًا فيلمي "موعد على العشاء" و"الحريف" كل ذلك يؤكد تميزه في تقديم قضايا الإنسان البسيط برؤية سينمائية عميقة ومؤثرة.

ومن أعماله أيضًا فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، وفيلم "حلق حوش" و"أبناء الشيطان"، و"ليلة ساخنة"، و"الجاسوسة حكمت فهمي"، كما أبدع في كتابة المسلسلات التي حققت نجاحاً جماهرياً كبيراً ومنها "الناس في كفر عسكر"، "أماكن في القلب"، "ظل المحارب"، "حرب الجواسيس"، و"عابد كرمان"، "الطوفان".