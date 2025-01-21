شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تحتفل بعقد قرانها أمام أسدى قصر النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أروى جودة بعقد قرانها على زوجها الإيطالى، ونشرت صوراً لها من بعد عقد الزواج عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وظهرت فيها على كوبرى قصر النيل فى مراسم زفاف بسيطة وملفتة للغاية، وكتبت "اتصورت قدام أسد كوبرى قصر النيل".

وسبق وشاركت صوراً لها من لحظة عقد القران وكتبت "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

وكان آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها صاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائرى "196 متر"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتقط الثنائى عددا من الصور التذكارية.

فيلم "196 متر" هو فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التي حدثت منذ عقود قليلة، ويتعمق الفيلم في السرد الجذاب لاختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يثير زوبعة من التوتر والشك داخل المدينة.



اروي جودة على قصر النيل