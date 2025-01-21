شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأولى للنجم الهندى سيف على خان بعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

خرج النجم الهندى سيف على خان من المستشفى بعد تعرضه لحادث تلقى فيه 6 طعنات من قبل متسلل اقتحم منزله فى مومباى، ونشر موقع indianexpress الصورة الأولى لنجم بوليوود سيف على خان فور خروجه من المستشفى.

وكانت كشفت إحدى الممرضات التي تعمل لدى عائلة خان كواليس أكثر عن الحادث، مشيرة إلى أنها استيقظت وقت الحادث حوالي الساعة 2 صباحا، لتجد وضعا غريبا، وعند خروجها من غرفتها، رأت رجلا غريبا يحمل عصا خشبية في يد وسلاحًا يشبه شفرة منشار، وعندما حاولت حماية أبناء كارينا كابور وسيف علي خان هددها، مطالبا بالمال.

وتابعت أنه عندما خرج سيف وكارينا على هذه الأصوات، بدأ الرجل في مهاجمة الجميع، رغم مقاومتهم، لافتة إلى أنه خلال هذا الشجار أصاب سيف علي خان بجروح هائلة، وعندما بدأ يستيقظ باقي سكان المنزل، خاف المعتدي وفر هاربا.

بيان رسمى من فريق النجم الهندى سيف على خان

كان فريق النجم الهندى سيف علي خان أصدروا بيانًا رسميًا ، تقدموا من خلاله الشكر إلى الأطباء، بعد تعرضه لـ6 طعنات من قبل متسلل اقتحم منزله في مومباي في الساعات الأولى من صباح أمس، وجاء في البيان: "لقد خرج سيف علي خان من الجراحة وهو خارج دائرة الخطر، والآن في مرحلة التعافي والأطباء يراقبون تقدم حالته، جميع أفراد الأسرة بخير والشرطة تحقق في الحادث".

وتابع فريق خان قائلا: "نود أن نشكر الدكتور نيراج أوتاماني والدكتور نيتين دانج والدكتورة لينا جين وفريق مستشفى ليلافاتي، وشكرًا لجميع معجبيه ومحبيه على صلواتهم خلال هذا الوقت".

وكان قد أكد طاقم المستشفى أن سيف علي خان أصبح في مرحلة الأمان، وصرح الدكتور نيراج أوتاماني، مدير العمليات في مستشفى ليلافاتي، صباح اليوم أن سيف خضع لجراحة أعصاب استمرت ساعتين ونصف إلى جانب جراحة تجميلية.