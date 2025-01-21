شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون: لن يتوقع منتظرو فيلم Avatar: Fire And Ash ما سيشاهدونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المخرج العالمى جيمس كاميرون المعجبين من أن فيلم Avatar: Fire And Ash القادم قد لا يكون ما يتوقعونه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

فى حديث كاميرون عن الجزء الثالث من سلسلة Avatar، في مقابلة جديدة مع مجلة Empire، قال كاميرون إن هدفه ليس تكرار ما تم فعله فى الفيلمين السابقين لكن بدلاً من ذلك اتخاذ "اختيارات شجاعة" قد لا تكون متوقعة بالضرورة.

وصرح كاميرون قائلا: "إذا لم تتخذ خيارات شجاعة، فأنت تهدر وقت وأموال الجميع، وهذا وحده لا يكفي لخلق النجاح، لكنه ضروري، عليك أن تكسر القالب في كل مرة".

كشف كاميرون أيضًا أن الجمهور يمكن أن يتطلع إلى مواقف مختلفة ومثيرة، مشيرًا إلى أنه فى حين قد يتم نقلهم إلى "أماكن لن يتوقعوها"، فإن هذه الأماكن "ستكون مستحقة".

وكان قد كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون أنه "من السابق لأوانه" مشاركة لقطات للجزء الثالث من فيلم Avatar، والذى سيطرح تحت اسم Avatar: Fire And Ash، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأضاف كاميرون: "هناك ثقافات ومعلومات ومخلوقات جديدة ومناطق حيوية جديدة، ستظهر فى الجزء الثالث من Avatar، حيث سيرى الكثير من محبى السلسلة جزء جديد من الباندورا، الكوكب، الذي لم تره من قبل".

بالرغم من عدم طرح فيلم Avatar 3 بعد، لكن المخرج العالمى جيمس كاميرون أكد أن لديه خطط للفيلمين السادس والسابع في السلسلة، في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، تحدث المخرج البالغ من العمر 69 عامًا عن الأجزاء التالية ومشاركته.