عقد قران أروى جودة على زوجها الإيطالى.. صور

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أروى جودة بعقد قرانها ونشرت صوراً لها لحظة توثيق عقد الزواج عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

وكان آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها صاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائرى "196 متر"، والذى شارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتقط الثنائى عددا من الصور التذكارية.

فيلم "196 متر" فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال فى بلد لا يزال يعانى من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التى حدثت منذ عقود قليلة، ويتعمق الفيلم فى السرد الجذاب لاختطاف فتاة صغيرة فى الجزائر العاصمة، الأمر الذى يثير زوبعة من التوتر والشك داخل المدينة.