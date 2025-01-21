شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ناسى افتكر.. ملخص الحلقة الأولى من مسلسل جودر قبل عرض الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر فى النصف الثانى من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون بسبب انتظارهم حكايات ألف ليلة وليلة، وارتبط المشاهدون بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى فى دراما رمضان 2025 بفارغ الصبر.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، ولمعرفه أحداث الحلقة الأولى واسترجاع القصة، بدأت الحلقة الأولى، بمبارزة شهريار- ياسر جلال بالسيف مع أحد حراسه، ويتذكر مشهدا فى خياله وأقدم على قتل الحارس لكن تركه فى نهاية الأمر وبعد ذلك تحدث مع وزيره قمر الزمان عن بحثه لعروسة له، ليقول: "البلد ما بقاش فيها بنات لسن الزواج يا مولاى من يوم حادثة الخيانة المشئومة وكل يوم تتزوج بنت جديدة وعند الفجر تسلمها لمسرور السياف يقطع رقبتها.. خلصوا".

ليرد عليه: "لسه فى بنتين فى سن الزواج دنيا زاد وشهرزاد" ويصدم الوزير قمر الزمان ويقول له "دول بناتى يا مولاى"، ويهدده ويقول له: "لو ما جبتش عروسة ليا قبل طلوع النهار هسلم رقبتك للسياف".

شهرزاد توافق على الزواج من شهريار

ووافقت شهرزاد على الزواج من شهريار من أجل أن تنقذ والدها الوزير قمر الزمان من قطع رقبته، وأنها سوف تحاول تغيير شهريار ودخلت شهرزاد - ياسمين رئيس إلى شهريار - ياسر جلال ترقص له وفى قمة سعادتها، ليستغرب من رد فعلها وأنها أمامها فقط ساعات وسوف تموت ويقطع رقبتها السياف، لتقول له: "أضيع وقتى فى البكاء ليه ذهنى مع حكاية جودر ابن عمر المصرى واللى حصله"، ليقول لها: "حكايته قدرت تصرف انتباهك عن الموت اللى بينتظرك"، لتقول له شهرزاد: "إن سمعت حكايته هتصرف انتباهك عن جبال المشاكل والشواغل اللى حاطة بتقلها على أكتافك".

وتحكى شهرزاد بداية حكاية جودر لشهريار قائلة: "وفى مصر وفى حارة سعد السعود تم ميلاد مولود اسمه جودر، البداية كانت بحمل آيتن عامر فى مولود ووقت ولادتها يذهب نجلها ليبلغ والده عمر - محمود البزاوى - بولادتها وكان فى تاجر اسمه جودر يشترى منه عمر البضاعة ليقول له "يا وش الخير هسمى ابنى على اسمك" وفى يوم سبوع جودر، كان يوجد بومة تراقبهم عن بعد، ثم تذهب إلى مقر طقوس الشمعيين وتتحول إلى إنسان وتبلغهم بولادة الطفل جودر عمر المصرى.

ويجتمع الشمعيين الأخوات الأربعة ويفرحون بولادة جودر المصرى، لأن بعد ولادته سوف يستطيعون فك الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل ويستطعون الوصول للكنوز الأربعة حسبما قال لهما والدهم شمعة حول الموضوع، والانتصار على الملك الغطريف وأعوانه، وتختتم الحلقة بمحاولة الطفل منذر مهران قتل شقيقه جودر الرضيع بسبب الغيرة منه وبالعودة لشهرزاد و شهريار، يستفسر منها من هم الشمعيون لتقول له " مشهورون بفنون السحر الأسود ومن يفك الرصد جودر ابن فاطمة وعمر".