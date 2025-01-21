أروى جودة تنشر الصور الأولى من عقد قرانها على زوجها الإيطالي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:24 مساءً - بعد تداول أنباء عن زواجها أعلنت الفنانة أروى جودة منذ قليل عن عقد قرانها أمس الأثنين 20 يناير من رجل أعمال إيطالي- فرنسي وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أروى جودة تعلن الخبر

قامت أروى جودة بنشر عدة صور عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من عقد القران وظهرت أروى وهي تجلس بمكتب توثيق الزواج ترتدي الطرحة البيضاء برفقة زوجها بحضور عدد قليل من المقربين من العائلة وقامت أروى جودة بإرفاق تعليق بالصور تعبر من خلاله عن سعادتها حيث قالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي".

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وكانت أروى جودة قد أعلنت خطوبتها منذ فترة الى رجل أعمال إيطالي- فرنسي، وهو مسلم الديانة، كما أعلنت خطّتها لحفل زفافها من دون الكشف عن موعده، مشيرةً الى أنها ستحتفل بزفافها في ثلاث دول مختلفة، بالقول: "بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقربين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا".



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آخر أعمال أروى جودة الفنية

يُذكر أن آخر أعمال أروى جودة الفنية، مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع كلٍ من: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان...، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "نعمة" المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبه كثيراً، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته لها، تتحول الى وحش يدمر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.



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