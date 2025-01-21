شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز: أختى ما قصرتش فى وفاة والدنا وأرجو عدم إثارة الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز كواليس عدم حضورها عزاء والدهما الراحل، مشيرا إلى أن إقامة العزاء ثانى يوم كان بالاتفاق بينهما، مطالبا الجميع بعدم إثارة الفتنة بين أفراد الأسرة.

ونشر وائل عبد العزيز صورة لشقيقته ياسمين عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "أختى ما قصرتش فى وفاة والدنا وعملت اللى عليها وزيادة وكانت أول الحاضرين فى منزل والدى بعد الوفاة، واكتفت بتلقى العزاء فى المدافن نظرا لأسلوب السادة الصحفيين المعتاد فى مثل هذه الظروف".

وتابع: "وإقامة العزاء ثانى يوم كان بالتفاق بينا وأرجو عدم إثارة الفتنة بين أفراد أسرتي.. وأرجو أخيرا الدعاء لوالدي بالرحمة.. كان راجل طيب وفي حاله".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز شيعت جنازة والدها من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة ظهر الأحد الماضي، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسى، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.