عبدالله عبدالرضا بحفل 2025 Joy Awards: انتظروني بمدرسة النخبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - اعتبر الفنان عبدالله عبدالرضا أن تواجُده بالرياض في 2025 Joy Awards، هو تواجدٌ مهم في عاصمة الثقافة والفن الرياض؛ حيث قال: "ونحن كفنانين جداً مستمتعين بفعالية Joy Award، وهو بالنسبة لي أهم مهرجان بالوطن العربي نحضره كفنانين".

وكشف عبدالله عبدالرضا عن أنه صوّت لعدد من زملائه المرشحين، ولكن احتفظ بالإجابة، ولن يقول لمن صوّت، وأضاف: "مبروك لجميع الفائزين ووصولهم إلى النهائيات والذي يعَد فوزاً بحد ذاته".

وعن جديده القادم، قال الفنان عبدالله عبدالرضا: "انتهيت مؤخراً من تصوير مسلسل بعنوان: "مناير وأربع كناين"، والذي تُعرض الآن حلقاته. كما أصوّر عملاً آخر للموسم الرمضاني، وهو مسلسل مدرسة النخبة، ونستعد في عيد الفطر لإعادة تقديم مسرحية "صنع بالكويت" من جديد".

مسلسل "مدرسة النخبة"

"مدرسة النخبة" مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة: الفنان محمد المنصور، روان العلي، عبدالمحسن الأسود، حسن عبدال، الغالية، أنوار السبيعي،وتولين عصام.

وهو دراما خليجية، تسلّط الضوء على حياة المراهقين من أبناء العائلات الثرية في مدرسة خاصة. مقدماً مجموعة من المشاكل والقضايا التي يواجهها الشباب في تلك المرحلة، مع التركيز على الصراعات العاطفية والشخصية، وتتوالى الأحداث.

قد ترغبين في معرفة تولين عصام لـ"الخليج 365": انتظروني في "مدرسة النخبة".. مسلسل مختلف وبتقنيات عالمية

مسلسل "مناير وأربع كناين"

عمل اجتماعي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد كاظم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة: الفنانة نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، وروان العلي.

إليكِ هذا الخبر: عبدالله عبد الرضا يحتفل بمولوده الجديد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"