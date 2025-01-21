Joy Awards خيرية أبولبن تكشف لـ«الخليج 365»: فوزي هو وجودي بهذا المحفل المهم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - بكلّ روح رياضية، عبّرت الفنانة خيرية أبولبن عن أن مجرد ترشيحها ووصولها للنهائيات، يُعتبر فوزاً، وقالت لـ«الخليج 365»: أعتبره فوزي الحقيقي هو وجودي بمحفل مثل Joy Awards. وحقيقةً، تواجدي هو شعور لا يوصف، ويُعَد تكريماً لي أن أرشّح وأن أحضر بمحفل مليء بالنجوم من جميع أنحاء العالم".

وعن جديدها القادم، كشفت أنها بصدد تصوير عدد من الأعمال، قائلة: "الأول سيُعرض بالموسم الرمضاني 2025، وهو مسلسل سعودي كويتي يشاركني فيه نخبة من النجوم. ومسلسل آخر سعودي أيضاً لرمضان، وأتمنى أن تحوز على إعجاب جمهوري". كما كشفت عن تحضيرها لفيلم سينمائي سيُعرض خلال هذا العام 2025.

فيلم "محمول مكفول" للفنانة خيرية أبولبن

وكانت آخر الأعمال السينمائية للفنانة خيرية أبولبن، هو فيلم "محمول مكفول"، المنتظر أن يُعرض قريباً بدُور السينما السعودية، وهو فيلم سعودي مصري، تدور أحداثه في إطار حول مغامرات كوميدية لثلاث من عاشقات المسلسلات التركية، تجسّد شخصياتهن النجمات: خيرية أبولبن، نرمين محسن، وإنجي وجدان، في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول، وبينما يحلمن بلقاء نجمهن التركي المفضل، تأخذ الرحلة منعطفاً غير متوقَّع، عندما يجدن أنفسهن متهمات زوراً باختطاف النجم الذي يعشقنه ويصبحن جزءاً من مسلسلهن التركي الخاص بهن، وتتوالى الأحداث.

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