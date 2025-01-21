Joy Awards 2025.. فرح الصراف لـ الخليج 365: جوائز صناع الترفيه الحدث الأضخم بالعالم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - وصفت الفنانة الكويتية فرح الصراف حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards هو الحدث الأضخم بالعالم، وقالت لـ الخليج 365: "سعيدة جداً بالأجواء الجميله التي صاحبت هذا الحدث الجميل، وسبق أن صرَّحت بأن المملكه العربية السعودية معتادة على تقديم وإحياء مثل هذه المهرجانات الجميله جداً، والتي تتميز بالتنظيم والترتيب الرائع والذي يشهد تواجد الفنانين من الخليج والدول العربية وجميع أنحاء العالم، وهو حدث كما قلت سابقاً عالمي، وهذا الحدث الأضخم الذي ننتظره كفنانين في كل عام ونشهد حصاد كل فنان اجتهد والفوز حليف كل مجتهد بإذن الله، وأتنمى التوفيق للجميع".

وعن جدديها القادم قالت فرح الصراف إنها تصور عملاً ولكن في الوقت الحالي لم يسمح الحديث عنه من قبل المسؤولين عن العمل، ولكن إن شاء الله عمل يليق بجمهورها.

آخر أعمال فرح الصراف

وكان آخر عمل عُرض للفنانة فرح الصراف هو مسلسل "البيت الملعون" وهو مسلسل من إﺧﺮاﺝ محمد جمعة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نجاة حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصراف، ناصر عباس، قحطان القحطاني، عليّ منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صموئيل، ختام اللحام بالإضافة إلى آخرين.

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