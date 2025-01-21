سهر الصايغ تقدم الشر في حكيم باشا رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - تخوض الفنانة سهر الصايغ تجربة جديدة في الدراما الصعيدية، وذلك خلال مسلسل حكيم باشا الذي تواصل تصويره للعرض في موسم دراما رمضان 2025، وعلمت "الخليج 365" أن سهر تجسد خلال أحداث العمل دور شريرة، إذ تلعب شخصية أحد أفراد عائلة الباشا وكبيرها حكيم الذي يجسد دوره مصطفى شعبان.

سهر أمام مصطفى شعبان للعام الثالث على التوالي

تتعاون سهر الصايغ مع مصطفى شعبان في دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، بعد "بابا المجال" في رمضان 2023، وجسدت سهر خلال أحداث العمل شخصية فتاة صعيدية، تريد الأخذ بالثأر لشقيقها من مصطفى شعبان ولكنها تكتشف أنه ليس له علاقة بالقتل ويدخلان في علاقة حب تنتهي بالزواج، وبعد ذلك تعاونا خلال مسلسل "المعلم" في رمضان 2024، وجسدت سهر هذه المرة شخصية زوجة مصطفى شعبان.

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"حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد فهيم، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

سهر الصايغ تنتهي من حكاية "شغف"

انتهت سهر الصايغ مؤخراً من تصوير المشاهد الأخيرة المتبقية من حكاية "شغف" إحدى حكايات مسلسل "أسود باهت"، وذلك تمهيداً لعرضه في رمضان 2025 وتدور أحداث الحكاية، حول "شغف" التي تجد نفسها محاصرة بين الألغاز والاتهامات، وتقع في دوامة لا تنتهي، فهي متورطة في جريمة قتل شخص غريب عنها ليس لها أية علاقة به، لتندلع الصراعات الداخلية بين المحيطين بها، بين براءتها المزعومة فى إخفاء الأدلة والأحداث الغامضة التي تتكشف أمامها.

كانت الفنانة سهر الصايغ قد تم تكريمها في الدورة الـ 13 من المهرجان الدولي للفيلم المغاربي بوجدة في نوفمبر الماضي، تقديراً لمشوارها الفني المميز وأدوارها المؤثرة في السينما والدراما المصرية، فيما شاركت سهر بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 32 خلال شهر أكتوبر الماضي، بفيلم "لعل الله يراني" الذي خاضت به تجربتها الأولى في الأفلام القصيرة.

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