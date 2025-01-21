صراعات محمد هنيدى وصبرى فواز في رمضان 2025 والسبب سما إبراهيم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - يقدم الفنان محمد هنيدي الكوميديا المليئة بالصراعات خلال أحداث مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال" الذي يواصل تصويره حالياً للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث كشف هنيدي في وقتٍ سابق أنه يجسد دور محامٍ شرير يُدعى عبد الستار ومعروف بتاريخه الشرس، ولكنه يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً يستيقظ يجد الحياة بأكملها تغيرت.

صدمات محمد هنيدي بعد الغيبوبة

علمت "الخليج 365" أن محمد هنيدي بعدما يستفيق من الغيبوبة سيجد العديد من الأمور التي تغيرت، ويواجه صدمات كثيرة لعل أبرزها هي زواج صبري فواز -المحامي المنافس له دائماً- من زوجته التي تلعب دورها الفنانة سما إبراهيم، حيث استغلت أزمة زوجها الصحية وتطلقت منه بالقانون، ليدخل في صراعات كبيرة مع صبري فواز، وكذلك يقرر استعادة هيبته في عالم المحاماة.

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"شهادة معاملة أطفال" مكوّن من 30 حلقة ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة united studios، ويأتي من بطولة: محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، خالد أنور، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى صالح ومصطفى الرومي، وعدد آخر من الفنانين.

تغيير المخرج بعد شهر تصوير

وكان مخرج "شهادة معاملة أطفال" وائل فرج قد أعلن اعتذاره بشكلٍ مفاجئ عن استكمال العمل بعد تصوير شهر في الأحداث، وذلك بسبب أمور فنية حسبما أوضح في منشور على حسابه بموقع فيس بوك، ليقوم صناع المسلسل بالاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز الذي استكمل تصوير العمل مباشرة مع وضع خطة تصوير مكثفة للحاق بالعرض في رمضان 2025.

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محمد هنيدي يعود بـ"شهادة معاملة أطفال" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب 6 سنوات كاملة، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1968، وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.

ودارت أحداث المسلسل حول الموظف (مسعود)، صاحب الدخل الضئيل والحياة البائسة، يواجه خلافات دائماً مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف إلى دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاقاً للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

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