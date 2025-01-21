فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني يطلق أحدث أعماله "كسر عظم"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - طرح الفنان عاصي الحلاني خلال الساعات الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كسر عظم"، وذلك عبر القناة الرسمية على اليوتيوب.

عاصي الحلاني يطرح أغنية جديدة

تم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ولاقت منذ اللحظات الأولى لطرحها إعجاب عدد كبير من جمهور عاصي الحلاني ومحبيه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان حسان زيود، وتوزيع غسان مرهج، مكس وماسترينغ فادي جيجي، فيما قام بإخراج العمل بأسلوب الفيديو كليب المخرج أحمد المنجد.

أغنية "كسر عظم" من إنتاج الفنان عاصي الحلاني، وتم نشرها والترويج لها، على كل المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، والمحطات الإذاعية والفضائيات الخليجية والعربية.

عاصي الحلاني في joy awards

الجدير بالذكر أن عاصي الحلاني تواجد في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أُقيم في مدينة الرياض خلال الأيام الماضية، وأكد خلال لقائه مع الخليج 365 أنه دائماً يشعر بالشغف والحماس تجاه هذه المنافسة العالمية، وتمنى للمملكة العربية السعودية المزيد من النجاح والازدهار، وأن تكون دائماً محتضنة كل الفاعليات الفنية المهمة، وقادرة على لم شمل جميع صناع الفن على مستوى العالم.

يُذكر أن عاصي الحلاني احتفل العام الماضي بخطوبة ابنته دانا في أجواء مميزة ومبهرة، وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل موعد حفل الزفاف، لكن كل محبيه ومتابعيه تمت دعوتهم لهذا الحفل، خاصةً وأنه من المتوقع أن يكون حفلاً فخماً مثل زفاف شقيقتها ماريتا الحلاني.

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