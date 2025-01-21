لحظات مرحة تجمع هالة صدقي بـ وائل جسار وبتول عرفة في كواليس حفل 2025 Joy Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - بعيداً عن الأجواء المُبهرة التي كانت مسيطرةً على حفل توزيع الجوائز 2025 Joy Awards بنسخته الخامسة، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض مساء السبت الماضي، كانت هناك أجواء وكواليس أخرى لم ترصدها كاميرات الحفل، ولكن وثقَّتها بطريقتها النجمة هالة صدقي عبر مقطع فيديو قصير بثته عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله وهي ترقص برفقة النجم وائل جسار والمخرجة بتول عرفة، وفي الخلفية أغنية لتامر حسني أثناء تقديمه لعرض الاستعراض بالحفل.

وجاءت التعليق الذي أرفقته "هالة" كالتالي: "جوه حفله joy awards في حفله تانيه، ومن خلف الكواليس بتول عرفه ووائل جسار".

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مشاركة مسرحية لـ هالة صدقي بموسم الرياض

وكانت هالة صدقي قد شاركت في العرض المسرحي "حاوريني يا كيكي" الذي عُرض على مسرح محمدالعلي، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة؛ الرومانسية، المال، والشهامة، لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتُشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر.

مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، ديناالشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، وآخرين، والعرض من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

وقدمت المخرجة بتول عرفة مسرحية "حاوريني يا كيكي" بعد النجاح الذي حققته من قبل في 3 عروض مسرحية، وهي "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبدالمغني، محمد عبدالرحمن، ومسرحية "مبروك جالك ولد" من بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر، والعرض المسرحي "شحاتين أكاديمي" بطولة أحمد فهمي، حيث تقدم بتول عرفة العرض المسرحي الرابع لها بالسعودية وهو "حاوريني يا كيكي".

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