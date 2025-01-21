Joy Awards 2025 حبيب الحبيب لـ«الخليج 365»: العالم تحت سقف واحد بهذا الحدث الكبير وانتظروني في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - شبّه الفنان حبيب الحبيب التجمع الذي شهده حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025 بأن العالم اجتمع تحت سقف واحد، وقال لـ الخليج 365: "سعيد جداً أنني متواجد في Joy Award، وهو حدث ننتظره كفنانين في كلّ عام، وأن نجتمع من كل أنحاء العالم تحت سقف واحد، بتواجد نجوم العالم الخليجي والعربي والعالمي. وهذا ليس أمراً غريباً على بلدي المملكة العربية السعودية بمثل هذه الاحتفالات الكبيرة في العاصمة الرياض. فشكراً لكم وشكراً للتنظيم الكبير من المسؤولين الذين بذلوا كافة الجهود ليخرج لنا بهذه الصورة الجميلة. الاستقبال كان رائعاً إلى أن وصلنا إلى هنا. والحمد لله، دائما بلدي في المقدمة بكلّ شيء، وأهلاً بضيوف العالم في الرياض".

وعن جديده القادم، كشف الفنان حبيب الحبيب أنه بصدد تقديم عمل للموسم الرمضاني 2025، وسيُعرض على محطة mbc بعد صلاة المغرب مباشرة، وهو "واي فاي 5" بمشاركة نخبة من النجوم.

آخر أعمال الفنان حبيب الحبيب

وكان آخر عمل للفنان حبيب الحبيب، هو مسلسل "كرمال الولد" وهو عمل حمل الطابع الاجتماعي الكوميدي، من بطولة: الفنان حبيب الحبيب، راشد الشمراني، علي الحميدي، ماجد مطرب فواز، ليليان نمري، فيصل الدغريري، محسن الشمري، عهود السامر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، ومن إخراج منير الزعبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي؛ حيث يناقش قضايا المجتمع بطريقة فكاهية مميزة.

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