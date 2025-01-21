هبةالدري لـ الخليج 365: سعيدة بتواجدي بحفل Joy Awards وجديدي القادم أبوالبنات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - عبَّرت بكل حب الفنانة هبةالدري على مدى سعادتها بحضور جوائز صناع الترفيه Joy Awards وقالت لـ الخليج 365: "سعيدة جداً بهذا التجمع الفني الكبير والجميل في جوي أورد، ومن الأعماق أقول شكراً للرياض عاصمه الجمال والفن، ومن الأعماق أقول شكراً للمستشار تركي آل الشيخ على هذا التجمع الكبير، وبالفعل حدث جميل وراقٍ جداً، وهذه المرة الأولى التي أحضر بها هذا الحدث الجميل، وإن شاء الله كل عام نرى هذا المناسبة ونجتمع مع نجوم الفن بالخليج والعرب والعالم أيضاً".

وعن جديدها القادم كشفت الفنانه هبةالدري أنها انتهت من تصوير مسلسل لصالح mbc، وهو بعنوان "أبوالبنات"، وأضافت: "سألعب فيه شخصية جديدة لأول مرة سأقدمها بالدراما وهو دور "طقاقة"، والعمل يغلب عليه الطابع الكوميدي".

مسلسل أبوالبنات



"أبوالبنات" هو مسلسل سيتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، بمشاركة نخبة من الفنانين، منهم: الفنانة هبة الدري، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمدالنجار، كوثرالبلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمدالنشمي، ومن إخراج محمدالقفاص، وإنتاج باسم عبدالأمير.

أعمال للفنانة هبةالدري

لا تزال الفنانة هبةالدري تواصل عروض مسرحيتها "الأقزام السبعة"، وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ محمدالحملي، ويشاركها البطولة محمدالصيرفي، مرام البلوشي، محمدالحملي، عبدالعزيز السعدون، وسالم المفتاح.

أما آخر مسرحية عُرضت لها فهي مسرحية "طق الجرس طق" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الهزيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحمن الهزيم، وكتب نص الأغاني بالمسرحية عبدالله خالد، وهي من بطولة صمود المؤمن، عبدالرحمن الهزيم، محمد عبدالرزاق عبدالله هيثم، محمد عبدالعزيز المسلم، نور الكندري، ريماس صقر، عادل كمال، وفهد العثمان.

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