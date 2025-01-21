ياسمين صبري ومحمد إمام ثنائي فني مميز.. أبرز الأعمال السينمائية التي جمعتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - تحتفل الفنانة ياسمين صبري اليوم بيوم ميلادها الـ37، واستطاعت ياسمين خلال السنوات الماضية أن تكون واحدة من أشهر نجمات جيلها، وحققت نجاحاً كبيراً من خلال أعمالها الفنية ذلك إلى جانب تواصلها مع الجمهور بشكلٍ مستمر من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحدة من أهم عوامل نجاح وشهرة ياسمين صبري كانت تقديمها بعض الأعمال الرومانسية مع أشهر النجوم، لعل أبرزها مجموعة أفلام تألقت فيها مع الفنان محمد إمام، وكونت معه ثنائياً سينمائياً مميزاً حقق نجاحاً لافتاً.

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ثنائي مميز في السينما

بداية تعاونهما كانت من خلال فيلم جحيم في الهند عام 2016، وكان بداية مميزة لياسمين في عالم السينما، حيث نافس الفيلم في موسم عيد الفطر ذلك العام وحقق إيرادات كبيرة وقت عرضه، وتكرر تعاونهما أيضاً في فيلم ليلة هنا وسرور عام 2018، وعلى الرغم من الأجواء الكوميدية في الفيلم لكنه لم يخل من الطابع الرومانسي بين بطلي العمل.

عام 2023 قدمت فيلم أبو نسب مع محمد إمام ليشهد هذا العمل ثالث تعاون سينمائي بينهما، ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي حول شخصية علي الذي يعمل دكتور أطفال غريب الأطوار، ويستعد للزواج من حبيبته داليا، تأخذ الأجواء السعيدة منعطفاً شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد علي نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى، ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

وشارك في البطولة ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبد الله، شيرين رضا، محمد رضوان، علاء مرسي، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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أبرز أعمالها الدرامية

اتجهت ياسمين صبري للدراما، وقدمت أعمالاً من بطولاتها لعل أبرزها مسلسل حكايتي الذي قدمت فيه قصة صعود مصممة أزياء شابة، وتتعرف إلى شاب من عائلة غنية قام بدوره أحمد صلاح حسني، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج.

شهد عام 2020 تألقاً جديداً للفنانة ياسمين صبري في عالم الدراما، وذلك من خلال مسلسل فرصة ثانية، وشهدت أحداث العمل مأساة ملك، التي تدعي فقدان الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد، لكنها تقرر أن تعطيه فرصة ثانية وتبدأ معه من جديد، وشاركها في بطولة العمل كل من أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي ومحمود البزاوي ودياب وغيرهم، من إخراج مرقس عادل.

وكانت آخر مشاركاتها الدرامية في رمضان الماضي 2024 في مسلسل "رحيل"، الذي شاركها بطولته أحمد فهمي، سماء إبراهيم، أحمد صيام، عزت زين، وآخرون.

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