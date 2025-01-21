كاميرون دياز تُحدث ضجة بتصريحاتها عن التمثيل والاعتزال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت النجمة كاميرون دياز ضجة كبيرة بتصريحاتها العفوية والمباشرة عن حياتها خلال فترة الـ10 سنوات التي اعتزلت فيها التمثيل، واصفةً إياها بأنها كانت أفضل سنوات في حياتها.

وقالت الممثلة الأميركية في حديثها لقناة BBC: “يا إلهي، لقد أحببت فترة اعتزالي للتمثيل. لقد كانت أفضل 10 سنوات في حياتي. شعرت أنني حرّة في أن أكون أمّاً وزوجة وأن أعيش حياتي في خصوصية إلى حد ما. كان الأمر رائعاً جداً، لكن عودتي في النهاية إلى التمثيل كانت أمراً منطقياً”.

وتابعت نجمة هوليوود أنها رفضت الكثير من الأدوار أثناء اعتزالها، ولكنها لم ترغب في رفض بطولة فيلم Back In Action مع النجم جيمي فوكس، الذي أصبح متاحاً على منصة “نتفليكس”، في أول دور لها منذ عام 2014.

وأضافت: “إذا كنت سأترك عائلتي لمدة 10 ساعات في اليوم، فأنا أريد أن أفعل ذلك مع الرجل الأكثر موهبةً في مجال الترفيه”.

يُذكر أن النجمة العالمية متزوجة من المغنّي بينغي مادن منذ العام 2015، ولديها طفلان منه، وحاولت الابتعاد قدر الإمكان عن الأدوار الفنية والتمثيل ووسائل الإعلام، وقررت أن تعيش فترة من الراحة مع عائلتها وأطفالها.