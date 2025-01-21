طليق إلهام الفصالة يمنعها من السفر.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهلت النجمة إلهام الفضالة المعلومات المنتشرة عن إصدار محكمة كويتية حكماً لصالح خليل التميمي، طليقها في قضية السب والقذف التي كان رفعها عليها، واكتفت بالترويج لمسلسلها الرمصاني الجديد.

وتمكنت الفنانة الكويتية من تجاهل ضجة الحكم الصادر بحقها من خلال مجموعة من الصور الخاصة بعملها الجديد بعنوان “بيت حمولة”، ويشاركها في لطولته مجموعة من النجوم العرب من بينهم هدى المفتر وادوارد، وارففتها بتعليق تشويقي كتبت فيه “30 يوماً مليئة بالقصص والحكايات”.

وكانت الإعلامية مي العيدان قد نشرت تفاصيل الحكم الصادر بحق إلهام، وكتبت: “المنتج خليل التميمي يكسب قضيته على طليقته الفنانه إلهام الفضالة بمبلغ 8 الآلاف 253 ديناراً كتعويض مادي ومعنوي على قضية سب وقذف بحقه، ويمنعها من السفر. الله يصلح الحال”، مصيفة: “بس انا استغرب كان ممكن تدفع بالمطار، وينشال منع السفر بنفس اللحظة من غير توقيع القاضي لأن اعرف الإجراءات”.

وكان طليق الفنانة الكويتية فد رفع خلال الأشهر الماضية دعوى قضائية أدان فيها طليقته بالسب والقذف بسبب مقطع فيديو اعتبره إهانة له ليتجه بعدها للقضاء الكويتي.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحكم الصادر بحقها وأعربوا عن حبهم الكبير لها من خلال تعليقاتهم العفوية والنابعة من القلب على الصورة الترويجية الخاصة بعملها الجدلد، مؤكدين حماسهم لمشاهدة تفاصيله، وحرصت إلهام على مشاركة تلك التعليقات عبر خاصية الستوريز، لتؤكد تجاهلها التام للحكم الصادر بحقها.