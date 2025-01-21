شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوة والزوجة الثانية وباب الحديد أبرز أدوار حسن البارودي في ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن البارودى الذى قدم للفن أكثر من 22 فيلمًا وما يقرب من 25 مسرحية هو مدبولى فى "باب الحديد" وحارس القبور في سكة السلامة والشيخ المنافق في الزوجة الثانية، والشيخ الطيب في حسن ونعيمة، حسن البارودى من مواليد القاهرة عام 1890، وقد تفتحت مواهبه التمثيلية في فرق المسرح المدرسى في فترة ما قبل ثورة 1919

بدأ حسن البارودي حياته الفنيه في عام 1923 إلتحق بفرقة حافظ نجيب ثم فرقة رمسيس ثم فرقة فاطمة رشدي وظل يتنقل من فرقة إلى أخرى حتى شكّل فرقة مسرحية مع الفنانة نجمة إبراهيم جال بها المحافظات ووصل حتى السودان واستقر بها لسنوات قبل أن يعود لمصر ليواصل مشواره الفني.

قدّم الفنان حسن البارودي العديد من المسرحيات يذكر منها الجمهور تلك التي عرضت على شاشات التلفزيون مثل سكة السلامة والسبنسة أما مشواره السينمائي فقد بدأه في عام 1934 بدوره في فيلم ابن الشعب ثم في عام 1941 قدّم عاصفة على الريف. توالت بعد ذلك أدواره في الأربعينات مثل أدواره في أفلام علي بابا والأربعين حرامي وبنت ذوات وأولاد الفقراء والعامل وكرسي الاعتراف وفي الخمسينات.

قدّم حسن البارودي الأفكاتو مديحة وبلال مؤذن الرسول وحلاق بغداد ودرب المهابيل ولحن الوفاء وإسماعيل ياسين في البوليس والفتوه وباب الحديد واستمر عطاء حسن البارودي في الستينيات ليقدم زقاق المدق وأمير الدهاء والطريق إلى أن قدّم في عام 1973 آخر أدواره في فيلم العصفور قبل أن توافيه المنية في عام 1974.

عمل مع شارلتون هيستون في فيلم "الخرطوم" سنة 1966، شارك في عروض كتيرة على خشبة المسرح القومي، تزوج من الفنانة رفيعة الشال ومن ربّة منزله