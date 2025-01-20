شكرا لقرائتكم خبر عن "100 إحساس جديد" أغنية وائل جسار فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب اللبناني وائل جسار من طرح أغنية جديدة تحمل اسم "100 إحساس جديد"، من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والميكساج والماسترينج خالد سند، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الحب المقبل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية "كل وعد" وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وطرح وائل جسار مؤخرًا أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح وأيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبنانى وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها وائل على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.