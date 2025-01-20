شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من صفحة بيضا.. انهيار حنان يوسف وموتها بعدما علمت بوفاة ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل صفحة بيضا، بطولة حنان مطاوع، الكثير من الأحداث، حيث كشف والد ضي "حسن العدل" لأمها "حنان يوسف" أنها تُوفيت، مما أدى إلى انهيارها، ولأنها كفيفة بدأت تتخبط في أثاث البيت باحثة عن هاتفها كي تتأكد من خبر وفاة ابنتها، وهي تنادي عليها، حتى وصلت لشرفة المنزل وسقطت في الشارع وماتت على الفور.

وكانت قناة ON قد طرحت البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عملا دراميا مختلفا عن ما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل، إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



الحلقة الثالثة من صفحة بيضا



انهيار حنان يوسف وموتها بعدما علمت بوفاة إبنتها