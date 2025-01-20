شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من صفحة بيضا.. حسن العدل يجبر حنان مطاوع على كشف العذرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صفحة بيضا، بطولة النجمة حنان مطاوع، العديد من الأحداث، حيث أجبر والد ضي "حسن العدل" ابنته "حنان مطاوع" على الذهاب لطبيبة نسا، للكشف على عذريتها، وذلك بعدما رفضت الزواج من ابن عمها "سامح بسيوني"، مما جعله يشك فيها، ولكن أكدت له الطبيبة براءتها مما يدعي، وقامت الطبيبة بتوبيخها بعدما خرج والدها بأن شكه فيها لا بد أنه ناتج من أي أفعال خاطئة تقوم بها، ونصحتها أن تحتشم.



وكانت قناة ON قد طرحت البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عملا دراميا مختلفا عن ما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل، إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



الحلقة الثالثة من صفحة بيضا