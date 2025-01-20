شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح وهنادى مهنى يقدمان التعازى لوائل عبد العزيز فى رحيل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من الفنانة هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح والفنان أحمد التهامي والفنان محمد فاروق شيبا، والفنان حمادة صميدة، لمسجد الشرطة بصلاح سالم، لتقديم واجب العزاء للفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدهما المقام بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

كما حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمد لطفي المطرب أحمد جوهر والمطرب حسام حسني والفنان محمود فارس.

وشُيعت جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة الظهر أمس الأحد، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسي، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.



هنادي مهنا



التهامي