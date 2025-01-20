شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يقدم مسرحية بعنوان "وحيد في المنزل" والعرض في دبى 7 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفنان سامح حسين مسرحية جديدة تحمل اسم وحيد في المنزل وذلك من يوم 7 إلى 9 من شهر فبراير المقبل في دبي، ويدور العرض في إطار كوميدي اجتماعي حول التفكك الأسري في المجتمع.

والعرض بطولة سامح حسين، وإيمان غنيم، وعبد المنعم رياض، ومحمد يوركا، ومحمد مصطفى تيكا، وباسم سليمان، وسهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن، وديكور وأزياء أحمد شلبي، وموسيقى وألحان زياد هجرس، وأشعار طارق علي، وتوزيع موسيقي مصطفى حافظ، ومدير إنتاج ميدو، وتصوير وتصميم بوستر أحمد نور، ومساعد مخرج حسن علي، ومخرج منفذ أشرف عمرو.

وقدم مؤخرًا الفنان سامح حسين العرض المسرحي sale على مسرح السلام، وشاركه في البطولة الفنانون عبد المنعم رياض، وإيمان غنيم، ومحمد يوركا، وسهيلة أنور، ومحمد مصطفى، والعروض مأخوذ من رائعة المزاد لميخائيل رومان، ومن إخراج عمرو حسن.

وتم عرض المسرحية في عدة جامعات مثل جامعة الفيوم والإسماعيلية، ويهدف العرض المسرحي، إلى توعية الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة.

كما يعمل على تفنيد الاعتقادات المغلوطة التي يروجها البعض عن المخدرات، مثل زعم أنها تساعد على تنشيط الذاكرة أو نسيان الهموم والمشكلات، حيث يجوب العرض المسرحي الجامعات المصرية بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في جولة شاملة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي.

ولاقى العرض تفاعلاً كبيراً عقب عرضه بجامعة الفيوم من الطلاب، حيث نجح في توعية الشباب وحمايتهم من مخاطر الإدمان، وذلك من خلال تقديم محتوى فني جذاب وجريء يصحح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي والإدمان.

وسلط العرض المسرحي الضوء على أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، مع التركيز على تصحيح المعتقدات الخاطئة المنتشرة. وكان الهدف الأسمى هو نشر الوعي بين الطلاب حول خطورة التعاطي وحمايتهم من الانزلاق في متاهات الإدمان.