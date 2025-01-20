شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يشارك في مسلسل الشرنقة مع أحمد داود رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد عبده فى بطولة مسلسل الشرنقة للنجم أحمد داود والذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025 حصريًا على منصة watch it، حيث بدأ عبده تصوير مشاهده فى العمل خلال الأيام الماضية.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وتدور أحداث مسلسل الشرنقة الذى يعد أحدث أعمال منصة watch it الأصلية، في صورة مليئة بالتشويق والإثارة وذلك خلال 15 حلقة ويجسد أحمد داود شخصية حازم إبراهيم، محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة.

يذكر أن محمد عبده شارك مؤخرًا فى مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.