لطيفة تخطف الأنظار في حفل Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 صباحاً - التقت "الخليج 365" بالفنانة لطيفة على هامش تواجدها على السجادة الخزامية لـ حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025، والذي أُقيم ليلة أمس بالعاصمة السعودية الرياض بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير العرب والعالميين الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: عبير بو حمدان

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

لطيفة: في كل عام يكون الحفل أكثر تميزاً

أكدت لطيفة خلال اللقاء على سعادتها بالتطور الملحوظ في حفل Joy Awards 2025، وأشارت إلى أنه في كل عام يكون الحفل أكثر تميزاً وإبهاراً، وتمنت للملكة العربية السعودية مزيداً من النجاح والريادة.

أطلت لطيفة في الحفل بإطلالة مميزة خطفت الأنظار فور وصولها على السجادة الخزامية، حيث ظهرت مرتدية فستاناً أسود أنيقاً حمل توقيع جسميكو.

حضور حفل Joy Awards 2025

حضر حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، عبدالإله السناني، طوني عيسى وزوجته الإعلامية أنابيلا هلال، عبدالرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرةالقدم الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سميةالخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، وخالد عبد الرحمن.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

يمكنك قراءة.. تقلا شمعون تتألق في حفل جوائز Joy Awards 2025 برفقة زوجها

وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمدالسقا، المخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبدالنور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الإبياري، كاريس بشار، والعديد من النجوم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».