Joy Awards 2025 علي عبد الستار لـ الخليج 365: سعيد بالدعوة لهذا الحدث وجديدي أغنية آه يا الأسمر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 صباحاً - تواجد الفنان القطري علي عبد الستار بالرياض، وذلك لحضور جوائز حفل صناع الترفيه Joy Awards 2025، وأثناء لقاء الخليج 365 به قال: "سعيد باللقاء الجميل والدعوة التي تلقيتها من المملكة العربية السعودية لهذه الفعالية المهمة من هيئة الترفيه، والمستشار تركي آل الشيخ، وقناة إم بي سي الراعية للحفل، وأتمنى دائماً أن نسعد الجميع".

وتحدث الفنان علي عبد الستار عن أعماله القادمة قائلاً: "جديدي أغنية سيتم تصويرها بعنوان "آه يا الأسمر" من كلمات وألحان يوسف العماني، وسأقوم بتصويرها بدولة الكويت الأسبوع القادم بمشيئة الله. وكذلك هنالك سلسلة من الأغاني طرحتها مؤخراً منها أغنية "توحشتك"، "ويا لحون العود"، وكذلك عدد من الأغاني المصرية مثل أغنية "عسلية"، و"بتاع حوارات"، كما عودت جمهوري كل شهر أن أطرح عملاً جديداً للساحة الفنية في الخليج والدول العربية".

آخر أعمال الفنان علي عبد الستار

وكان الفنان علي عبد الستار طرح أغنية "حبيب القلب"، وهي آخر أغنية، وتم تكريمه لجمعية الفنانين الكويتيين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقا الذي أقامته الكويت مؤخراً.

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علي عبدالستار في سطور

هو فنانٌ قطري، حصل على درجة الماجستير في الإعلام التربوي من أمريكا، وبدأ مشواره الفني في السبعينيات من القرن الماضي عبر أغنياتٍ شعبية، حيث قام بتطوير عددٍ منها، مثل "يا حبيبي ترى القلب" للشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي، و"يتيمة" من كلمات وألحان الفنان خالد عبدالرحمن، وقد حققت الأغنيتان انتشاراً واسعاً له.

ابتعد عن الساحة الفنية بعد انتهاء عقده مع شركة روتانا بسبب انشغاله بأعماله، ومشروعاته الاقتصادية الخاصة، لكنه عاد من جديد.

تزوج من الإعلامية والمخرجة الأردنية رولا وليد الغزاوي، ورُزقا ابنتين "خولة وخزامى".

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