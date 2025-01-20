خالد أمين من حفل 2025 joy awards: الحدث مهم ويعني لي الكثير وجديدي القادم ثلاثين حلقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 صباحاً - عبَّر الفنان خالد أمين على أهميه حدث joy awards قائلاً لـ الخليج 365: "أتواجد اليوم مثل كل نجوم دول الخليجية والعربيه والعالمية بحدث مهم ويعني لي الكثير، وسعيد بهذا التواجد، وبطبيعتي كفنان أحب أن أحضر مثل هذه الفعاليات المهمه بدول الخليج أو الدول العربيه، لأنني في الدول العربيه سأمثل الخليج وبالخليج سأمثل وأرحب بالضيوف العالميين، وأقول لهم هذا خليجنا وهذا نحن وهذه أعمالنا وإنسانيتنا وكرمنا المشهورين به".

وعن جديدة القادم قال: "انتهيت منذ فترة بسيطة من تصوير مشاهدي من مسلسل بعنوان "ثلاثين حلقه" مع نخبة من النجوم وسيُعرض بالموسم الرمضاني القادم 2025 بإذن الله".

مسلسل ثلاثين حلقة

"ثلاثين حلقة" هو مسلسل من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني وهو من تأليف وإخراج رمضان خسرو، ومن بطولة الفنان سعدالفرج وخالد أمين، أحلام حسن، عبدالرحمن العقل، حسن إبراهيم، محمدالحملي، بالإضافة إلى آخرين.

آخر ثلاثة أعمال عُرضت للفنان خالد أمين

وكانت آخر ثلاثة أعمال عُرضت للفنان خالد أمين هي "البيت الملعون"، وهو مسلسل من إﺧﺮاﺝ محمد جمعة ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نجاة حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصراف، ناصر عباس، قحطان القحطاني، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صموئيل، ختام اللحام بالإضافة إلى آخرين.

مسلسل "حياة مثالية" وهو من تأليف مريم الهاجري وإخراج سائد الهواري، ومن بطولة الفنانة فوز الشطي، خالد أمين، أحمد إيراج، فهد باسم، مريم الغامدي، فوز العبدالله، إيمان الحسيني، رانيا شهاب، طلال باسم، نادين أكوان، عبدالله الحمدي، محمدالعجيمي، وأريج العطار.

وأيضاً مسلسل "القفص" من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرالجزاف ومحمد العنزي ومحمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان خالد أمين، حسين المهدي، روان مهدي، لمياء طارق، أحمد مساعد، ومي البلوشي.

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