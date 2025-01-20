وصلة مزاح بين مارتن لورنس ورامز جلال وأحمد حلمي: شاهدي الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 صباحاً - شارك الفنان رامز جلال من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو طريفاً جمعه بالفنان أحمد حلمي والنجم العالمي مارتن لورنس، وذلك على هامش حضورهم حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، والذي أُقيم مساء السبت الماضي 18 يناير.

رامز جلال يمازح مارتن لورنس في Joy Awards

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو طريفاً جمعه بالفنان أحمد حلمي والنجم العالمي مارتن لورنس، وظهر رامز في الفيديو وهو بجانب أحمد حلمي وهو يقول له: "حلمي أنت مصدق إحنا مع مين!"، ثم قال له: "أنا بحبك أوي وابني ياسر بيحبك أوي"، ثم تحدث مع مارتن لورنس وقال له: "قول بحبك يا ياسر، وقبَّله على خده".

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رامز جلال مفاجأة حفل Joy awards 2025

يُذكر أن الفنان رامز جلال قدّم مفاجأة لكل الحضور بحفل جوائز صناع الترفيه Joy awards 2025، في دورته الخامسة، بموسم الرياض؛ حيث ظهر رامز جلال على المسرح متخفياً لتقديم جائزة الفنان المفضل في فئة الموسيقى، وظهر بشعر ولحية بيضاء، ويرتدي ملابس هندية، وقدّمه وسام بريدي باسم الموسيقار كومار شوكت خان، وغنّى بالفعل أغنية طويلة، وبعدها خلع اللحية والشعر ليكشف عن وجهه وسط دهشة الحضور.

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