Joy Awards.. جمانة مراد تكشف لـ الخليج 365 سبب عدم تصويتها للمرشحين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 صباحاً - كشفت الفنانة جمانة مراد أثناء تواجدها في حفل جوائز صناع الترفيه بالرياض Joy Awards لـ الخليج 365 أنها لم تصوت للمرشحين بالجوائز؛ نظراً لانشغالها بالتصوير بالرياض، وقالت: "سعيدة بأنني موجودة بهذا الحدث، وأشكر المسؤولين على الدعوة، وكذلك أشكرهم على الجهود المبذولة هنا، وكذلك أشكر القائمين على تنظيمها، وعلى مجهوداتهم التي تخرج بهذا التنظيم المميز".

وعن جديدها القادم من أعمال قالت جمانة مراد: "أتواجد بالرياض لتصوير مسلسلي الذي سيعرض بالموسم الرمضاني 2025 بعنوان أم أربعة وأربعين، والذي سيعرض على محطة mbc، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح".

مسلسل أم أربعة وأربعين

"أم أربعة وأربعين" هو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة الفنانة سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

آخر أعمال جمانة مراد

وكان آخر أعمال الفنانة جمانة مراد مسلسل "عتبات البهجة" من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، ومن بطولة الفنان يحيى الفخراني، سما إبراهيم، صلاح عبدالله، خالد شباط، ووفاء صادق.

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