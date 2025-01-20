شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تحول هنا الزاهد من العروسة باربي لـ أنابيل فى إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه مسلسل إقامة جبرية منذ عرض حلقاته على منصة watch it إذ حقق العمل متابعة واسعة وتصدر التريندات، ومن بين الأمور التي لفتت انتباه الجمهور المستوى المميز التي ظهرت عليه الفنانة هنا الزاهد في دور مختلف وجديد عليها مثلما يظهر مع كل حلقة من حلقات العمل.



هنا الزاهد على طريقة العروسة باربى

هنا الزاهد التي دومًا ما وصفها محبيها بالعروسة باربي بسبب جمالها وشعرها الطويل ظهرت بدور مغاير تمامًا خلال أحداث المسلسل حتي جعل نفس المحبين يربطوا بينها وبين عروسة أخرى تمامًا هى أنابيل، وهو ما يثبت مفاجأتها لجمهورها في دور مختلف وجديد تمامًا عليها.



هنا الزاهد وأنابيل

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

وتجسد بطلة المسلسل هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.