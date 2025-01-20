شكرا لقرائتكم خبر عن من مساعد لـ Production Designer.. أحمد فايز يتحدث عن تسلسل مهندس الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز، عن تسلسل وظائف مهندس الديكور داخل اللوكيشن، وتوزيع المهام بين المهندسين في عملية التصوير ومراحل الإعداد الأولى، وذلك خلال حلوله ضيفًا فى الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء في التاسعة مساءً عبر صفحات الخليج 365 المختلفة.

وقال فايز في لقائه ردًا على سؤال مهام مهندس الديكور: "مهندس الديكور مش بيعمل المكان ويبني فقط، بيكون مسئول عن عناصر الصورة بشكل كامل، بيختار المكان ويبني الديكور والإكسسوارات والألوان والكتل ويتحكم في كل عناصر الصورة، حتى في الإشراف على الملابس، ومناقشة طول الوقت مع مدير التصوير والمخرج، مهندس الديكور في كل عناصر الشغلانة".

وعن بداية عمل مهندس الديكور، قال المهندس أحمد فايز: "يبدأ شغل مهندس الديكور، أول ما يكون ورق السيناريو جاهز، يبدأ المخرج يوصل رؤيته لمهندس الديكور لتنفيذ خيال المخرج والمؤلف في الأرض، ويبدأوا تنفيذ الخطة مع مدير التصوير".

وعن توزيع المهام داخل اللوكيشن بين مهندسيى الديكور، قال أحمد فايز :"مهندس الديكور زمان كان في مساعد أول وثاني فقط، والان الشغلانة أصبحت منظمة أكتر، كنت في فيلم الفرح لوحدي مع المهندس محمد عطية، لكن دلوقتي أصبحت الحكاية اكثر تنظيماً، عندك عناصر كتير والبنود موزعة عليهم، مهندسين للبناء، ومهندسين لدراسة الكتل والتصوير، ومهندسين للرسم، ومهندسين للجرافيك، ومهندسين تساعد في البناء، والمسميات بتكون Assistant، وبعد كدا بيكون في Set Designer الي بيكونوا مسئولين عن البناء، وفوقيهم المنسق بين كل دول وهو الـ Art Director وهو المسئول عن إدارة الشغلانة، وفي بعض الشغلانات الكتيرة بيكون فيها أكثر من Art Director في كل قطاع علشان يسرعوا عملية الديكور والبناء، وفوق كل دول بيكون في Production Designer.

وعن هندسة الديكور عالمياً، قال المهندس أحمد فايز :"ولكن في السينما العالمية هناك وظائف أعلي من الـ Production Designer، بيكون في Supervisor أعلي من الـ Art Director، وبيكون في بند الاكسسوار له مهندس مسئول عنه، واسطي العمال هنا بيكون بره مهندس، وبعض الاعمال الاعمالية بيكون جيش في عملية الديكور".

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.