عاصي الحلاني لـ الخليج 365: لدينا شغف دائماً لحضور حفل Joy Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 07:23 مساءً - أجرت "الخليج 365" لقاءً خاصاً مع النجم اللبناني عاصي الحلاني على هامش وجوده على السجادة الخزامية لـ حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2025، الذي أُقيم ليلة أمس بالعاصمة السعودية الرياض بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير العرب والعالميين الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.

إعداد الفيديو: عبير

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

عاصي الحلاني يتمنى التوفيق والمزيد للمملكة العربية السعودية

أكد الفنان عاصي الحلاني سعادته الكبيرة بالحضور في Joy Awards مؤكداً أنه دائماً يشعر بالشغف والحماس تجاه هذه المنافسة العالمية، وتمنى للمملكة العربية السعودية المزيد من النجاح والازدهار، وأن تكون دائماً محتضنة كل الفاعليات الفنية المهمة وقادرة على لم شمل جميع صناع الفن على مستوى العالم.

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حضور حفل joy awards

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كل من: عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

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وحضر أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر رشا مهدي، نجلا بدر، طارق الابياري، كاريس بشار والعديد من النجوم.



جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يُرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.



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