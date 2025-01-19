تامر حسني يروي القصة الكاملة عن تفاصيل مشاركته بحفل Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 07:23 مساءً - أُسدل الستار مساء أمس السبت على فعاليات النسخة الخامسة لحفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك وسط أجواء ساحرة تخللتها العديد من اللحظات السعيدة والفقرات المميزة، أبرزها الفقرة الاستعراضية التي قدمها النجم تامر حسني مع النجمة نيللي كريم على مسرح الحفل، وذلك على أنغام إحدى أغانيه الشهيرة، وهي "يابنت الإيه".

تامر حسني يروي القصة كاملة عن تفاصيل مشاركته Joy Awards 2025

بعد الفقرة المميزة التي قدمها النجم تامر حسني، والتي قدم خلالها النجمة نيللي كريم بشكل مميز جداً في حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025، كشف تامر من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن كواليس مشاركته بالحدث.

حيث قال تامر حسني: "الحكاية من أولها جاتلي مكالمة مهمة جداً نصها كالآتي... إحنا بندعوك من مصر عشان تشارك بالغناء في إحياء جوي أوورد 2025 مع أحد الرموز الفنية العالمية، هانز زيمر وأندريا بوتشيلي وكريستينا أغيليرا، ومش بس كده لا ده إحنا عايزينك تعمل عرضاً مميزاً وتشرفنا".

وتابع تامر: "والحمد لله كنت قدّ المسؤولية، شكراً للنجمة الجميلة نيللي كريم للمشاركة العسل دي، مش جديد عليكِ يا نيللي إبداعك في كل شيء، شكراً للموسيقار المبدع جان ماري رياشي، شكراً mbc، شكراً benchmark، شكراً هيئة الترفية، شكراً موسم الرياض، مجهود رائع من الجميع، شكراً لكل أصدقائي النجوم الحاضرين، ألف مبروك لجميع المكرمين".

وأنهى تامر حديثه: "ومن كل قلبي أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على مجهوده العام لهذا الحدث العالمي المبهر العظيم الذي شرفنا كلنا، أشكره إنه شافني من مصر ضمن هؤلاء الفنانين، وسعيد بتقديمي شكلاً ومضموناً بهذا الشكل وبهذه الكلمات، شكراً معالي المستشار، حقيقي شكراً من كل قلبي".

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تامر حسني يقدم نيللي كريم بشكل مختلف

وعلى طريقة حب "روميو وجولييت" ظهر تامر حسني وهو يتغزل بكلمات أغنية "يابنت الإيه"-التي شهدت توزيعاً موسيقياً مختلفاً- في نيللي كريم وهي بإحدى العربات الخشبية التي تعود لحقبة زمنية قديمة، عقب ذلك التقت به وهي تبادله كلمات الأغنية بطريقة نالت استحسان الكثير من نجوم ومشاهير الوطن العربي الذين حرصوا على حضور فعاليات هذا الحفل.



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حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

كرَّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي، والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم، والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والإخراج، والرياضة، والمؤثرين.



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