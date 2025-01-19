بعد فوزها بجائزة Joy Awards ولقاء ماثيو ماكونهي... هنا الزاهد: أجمل أيام حياتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 07:23 مساءً - أبدت الفنانة هنا الزاهد سعادتها بحصد جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، إلى جانب تسلمها الجائزة من الممثل العالمي ماثيو ماكونهي، والذي فاز بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه Joy Awards 2025 الذي أقيم مساء أمس بالرياض.

يوم سعيد

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إهداء خاص

وقالت "هنا الزاهد" في تصريحات خاصة لكاميراإن هذه اللحظة تعد واحدة من أجمل أيام حياتها، وإنها شعرت بالدهشة والفرح الشديد عند استلام الجائزة، موجهة شكرها العميق لكل القائمين على تنظيم حفل Joy Awards العالمي، مشيدة بجهودهم ودعمهم الكبير للفنانين.وعن إهداء الجائزة عقب حصولها عليها قالت "هنا" إنها وعدت بإهداء الجائزة لوالدتها حال حصولها عليها، وهو ما تحقق بالفعل، وقالت: "سأهديها لماما، وأقول لها بحبك قوي"، معربة عن امتنانها لوجود والدتها ودعمها الدائم، واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية.

كما قدمت "هنا"شكرها العميق وامتنانها للمملكة العربية السعودية على التنظيم الرائع لحفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards، العالمي الذي شاركت فيه مساء أمس السبت، مشيدة بالمجهود الكبير المبذول؛ لضمان نجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة.

حفل Joy Awards 2025

يذكر أن تصريحات هنا الزاهد جاءت على هامش حفل توزيع جوائزوالذي شهد حضوراً لافتاً لعدد كبير من نجوم العالم من مختلف مجالات صناعة الترفيه، الذين توافدوا إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في هذا الحدث البارز، ومن أبرز الحضور كان لاعب كرة القدم العالمي تيري هنري، والنجمة التركية توبا بويوك أوستن، والممثلة التركية أوزجي يامانتورك، والمطرب التركي تاركان، إضافة إلى الممثلة والمغنية الهندية

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كما ضم الحفل حضور شخصيات بارزة؛ مثل المخرج الأمريكي ميغيل سابوجنيك، والمغني الكندي مايكل بوبليه، ورئيس WWE نيك خان، وصانع الأفلام الأمريكي مايك فلاناغان، والموسيقي الأمريكي جوناثان موفيت، إلى جانب النجم الهندي هريثيك روشان، والممثل الكندي البريطاني كيفر ساذرلاند، وكذلك النجم الكوميدي الأمريكي مارتن لورنس، والممثلة التركية الألمانية فخرية أوجن، والمصور والمخرج الأمريكي إرنست ديكرسون، والمنتج الموسيقي الألماني الشهير هانز زيمر، بالإضافة إلى الممثلة وعارضة الأزياء التركية هاندة أرتشيل.

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